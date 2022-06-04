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Transfer haberi: Beşiktaş'ın ilgilendiği Weghorst için Fenerbahçe de devrede

Beşiktaş'ın forvet transferi için listesinde yer alan isimlerden Burnley'nin golcüsü Wout Weghorst için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtildi.

04 Haziran 2022, Cumartesi 10:22 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Beşiktaş'ın ilgilendiği Weghorst için Fenerbahçe de devrede

Forvet takviyesi konusunda Alexander Sörloth ve Jordy Caicedo transferlerine ağırlık veren Beşiktaş 'ın listesine aldığı ve kiralamak istediği alternatif isimlerden birinin de Burnley'nin Hollandalı golcüsü Wout Weghorst olduğu öğrenilmişti. 

Geçen sezon ilk yarıda Alman ekibi Wolfsburg'da 18 maçta 6 gol atan, ikinci yarıda gittiği Premier Lig ekibi Burnley'de 20 karşılaşmada 2 kez fileleri sarsan ve ligden düşme kabusu yaşayan 29 yaşındaki oyuncu konusunda Siyah-Beyazlılar'ın karşısına Fenerbahçe 'nin çıktığı öğrenildi. 

Sarı-Lacivertliler'in de Hollandalı oyuncu için temaslarda bulunduğu bildirildi. Beşiktaş'ın rekabetin kızışıp fiyatın yükselmemesi için beklemeye geçtiği kaydedildi. 

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