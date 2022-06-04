Forvet takviyesi konusunda Alexander Sörloth ve Jordy Caicedo transferlerine ağırlık veren Beşiktaş 'ın listesine aldığı ve kiralamak istediği alternatif isimlerden birinin de Burnley'nin Hollandalı golcüsü Wout Weghorst olduğu öğrenilmişti.

Geçen sezon ilk yarıda Alman ekibi Wolfsburg'da 18 maçta 6 gol atan, ikinci yarıda gittiği Premier Lig ekibi Burnley'de 20 karşılaşmada 2 kez fileleri sarsan ve ligden düşme kabusu yaşayan 29 yaşındaki oyuncu konusunda Siyah-Beyazlılar'ın karşısına Fenerbahçe 'nin çıktığı öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler'in de Hollandalı oyuncu için temaslarda bulunduğu bildirildi. Beşiktaş'ın rekabetin kızışıp fiyatın yükselmemesi için beklemeye geçtiği kaydedildi.