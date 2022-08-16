Transfer haberi: Beşiktaş ve Trabzonspor için Amad Diallo iddiası

Transfer çalışmaları kapsamında Eric Bailly ile ilgilenen Beşiktaş 'ın Manchester United'dan başka bir ismi daha istediği belirtildi. Siyah-Beyazlıların İngiliz ekibinden Amad Diallo'nun peşinde olduğu aktarıldı. Fakat genç oyuncu için Türkiye'den Trabzonspor da devrede...





Bailly ile menajerleri aynı

Gazeteci Jonas Hen Shrag, Manchester United'ın Eric Bailly ile yollarını ayırmak adına menajeri Michael N'Cho ile bir görüşme gerçekleştirdiğini aktarmıştı. Bailly'nin menajerinin de transfer adına temasta olduğu kulüpler arasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın yer aldığı belirtilmişti. Eric Bailly gibi Fildişi Sahili doğumlu Amad Diallo da Michael N'Cho ile çalışıyor.

Jonas Hen Shrag, menajer Michael N'Cho'nun Amad Diallo'nun kiralanması konusunda da Beşiktaş ile görüşme halinde olduğunu aktardı. Genç yıldız adayı için Anderlecht, Blackpool, Sampdoria ve Sunderland gibi takımlarla da görüşüldüğü ifade edildi.

Yunanistan'dan Trabzonspor iddiası

Yunan basınında Sportday ise belirtilen 5 takımın dışında Amad Diallo'yu Olympiacos ve Türkiye'den Trabzonspor'un da istediğini aktardı. Bordo-Mavililerde Edin Visca'nın yaşadığı sakatlık Amad Diallo ihtimalini gündeme getirmiş durumda.

United kiralamaya hazır

Manchester United, Amad Diallo konusunda geleceğe dönük büyük beklentilere sahip. Fakat 20 yaşındaki oyuncunun mevcut rotasyonda şimdilik şans bulması beklenmiyor. Ocak 2021'de 21.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atalanta'dan transfer edilen Diallo, Ocak 2022'de ise İskoç ekibi Rangers'a kiralanmıştı. Sezonun sona ermesiyle takıma dönen Diallo'nun yeni sezonda kiralık olarak yine başka bir takımın formasını giymesi bekleniyor.