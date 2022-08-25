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Transfer haberi: Beşiktaş ve Kasımpaşa, Danijel Loncar'ın peşinde

Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın ilgilendiği Osijek'ten Danijel Loncar için Süper Lig'den Kasımpaşa'nın da devrede olduğu aktarıldı.

25 Ağustos 2022, Perşembe 17:03 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Beşiktaş ve Kasımpaşa, Danijel Loncar'ın peşinde

Son olarak Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin transferlerini bitiren Beşiktaş , savunma hattına takviye adına da çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlıların Osijek'ten Danijel Loncar için temasları devam ederken Süper Lig 'den Kasımpaşa'nın da Hırvat oyuncu için devrede olduğu belirtildi. 

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Hırvat basınından Verenji'nin haberine göre hem Beşiktaş hem de Kasımpaşa, Danijel Loncar transferini bitirmek istiyorlar. Osijek, 25 yaşındaki stoper için talep ettiği bonservis bedelini kulüplere bildirirken şu an için anlaşma sağlanabilmiş değil fakat görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.

İşte talep edilen bonservis bedeli

Loncar için Osijek'in 1.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği aktarılıyor. 2018'de Osijek'in ikinci takımından A takıma yükselen Loncar, bu sezon takımıyla çıktığı 6 maçta toplam 540 dakika sahada kaldı.

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