Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe , özellikle bek transferi adına çalışmalarına hız vermiş durumdalar. İki takımın da Boavista'dan Yanis Hamache için devrede oldukları belirtildi.

Fenerbahçe, Nathan'ı da istiyor

Portekiz basınından O JOGO'nun haberine göre Fenerbahçe, Boavista'nın 20 yaşındaki sağ bek Nathan Santos için görüşmelerde bulunuyor. Bu süreçte sol bek için Yanis Hamache ismi de gündeme gelmiş durumda.





Beşiktaş devrede

Fakat Hamache'yi isteyen tek takım Fenerbahçe değil. Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a satan Beşiktaş, sol bekteki eksikliği Cezayirli oyuncu ile doldurmak istiyor.

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Hamache'nin sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmış olması nedeniyle 2 milyon Euro düzeyinde bir bonservis bedeli karşılığında takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor.