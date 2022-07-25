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Transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe, Hamache'nin peşinde

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Boavista forması giyen sol bek Yanis Hamache ile ilgilendikleri belirtildi.

25 Temmuz 2022, Pazartesi 14:44 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe, Hamache'nin peşinde

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe , özellikle bek transferi adına çalışmalarına hız vermiş durumdalar. İki takımın da Boavista'dan Yanis Hamache için devrede oldukları belirtildi. 

Fenerbahçe, Nathan'ı da istiyor

Portekiz basınından O JOGO'nun haberine göre Fenerbahçe, Boavista'nın 20 yaşındaki sağ bek Nathan Santos için görüşmelerde bulunuyor. Bu süreçte sol bek için Yanis Hamache ismi de gündeme gelmiş durumda. 

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Beşiktaş devrede

Fakat Hamache'yi isteyen tek takım Fenerbahçe değil. Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a satan Beşiktaş, sol bekteki eksikliği Cezayirli oyuncu ile doldurmak istiyor. 

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Hamache'nin sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmış olması nedeniyle 2 milyon Euro düzeyinde bir bonservis bedeli karşılığında takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. 

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