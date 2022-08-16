İstanbul'un devleri özellikle stoper bölgesine takviye adına çalışmalarda bulunuyorlar. Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray için bu doğrultuda gündeme gelen son isim Manchester United'dan Eric Bailly oldu.

Takımda kalmak istiyordu

Eric Bailly'nin ismi uzun süredir başka takımlarla anılıyordu. Fakat 28 yaşındaki stoperin planı, takımda kalarak forma mücadelesi vermekti. Manchester United ise Eric Bailly konusunda ikna olmuş değil ve oyuncunun tercihinden farklı bir yola gitmiş durumda.

Ayrılık kararı menajerine iletildi

Gazeteci Jonas Hen Shrag'ın haberine göre Manchester United'da Eric Bailly'nin menajeri Michael N'Cho ile bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmede, Bailly ile yolların ayrılmasına karar verildiği oyuncunun manejerine iletildi. Fildişi Sahili oyuncunun United ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor ve şu an en makul çözümün satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması olduğu belirtiliyor.

İstanbul'un devleri peşinde

Yapılan görüşme sonrası Eric Bailly'nin menajeri Michael N'Cho, birçok takımla görüşmelere başladı. Bu kulüpler arasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aladığı ifade edildi. İstanbul'un devleri, 28 yaşındaki savunmacıyı satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması ile kadrolarına katmak istiyorlar. Özellikle Beşiktaş ve Galatasaray'ın savunma hattına takviye adına arayışları sürmekteydi.

Türk takımlarının yanı sıra Bailly ile Fransa'dan Marsilya ve Monaco, İngiltere'den West Ham, İtalya'dan da Milan ve Roma'nın ilgilendikleri belirtiliyor.