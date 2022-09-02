Fenerbahçe 'deki sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Berke Özer'in yeni durağı Portekiz oldu. Genç kaleci, daha önce anlaşmaya vardığı Portimonense ile resmi sözleşme imzaladı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Berke Özer, yeni takımının kadrosuna katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirtirken elinden gelenin fazlasını vermeye çalışacağını dile getirdi.

Transfer döneminin son günü Portimonense'den Porto'ya giden Samuel Portugal hakkında da konuşan genç kaleci, "Samuel, bizim için iyi bir örnek. Bize kalecilerin kariyerlerinde büyük adımlar atabileceğini gösteriyor. Ben buradaki projeye inanıyorum ve bu yüzden buradayım" dedi.