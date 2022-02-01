Avrupa'nın genelinde transfer dönemi sona erse de Süper Lig 'de transfer sürecinin devam etmesi yeni iddiaları da gündeme getiriyor. Son olarak Anderlecht'in forveti Benito Raman'ın Türkiye'den ilgi gördüğü belirtildi.

Belçika gazetesi Het Nieuwsblad'ın haberine göre Benito Raman için Türkiye'den teklif var. Anderlecht'teki oynama süresinden memnun olmayan Raman'ın bu teklifi değerlendirdiği fakat Anderlecht'in bu dönemde takımdan ayrılmasına izin vermeyeceği ifade ediliyor.

Bu sezon Anderlecht, 25 lig maçı oynarken Raman, sadece 11 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Toplamda bu sezon Anderlecht formasıyla 23 lig maçında süre alan Raman, 7 gol kaydetti.



