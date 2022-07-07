Juventus'ta Matthijs de Ligt'in durumu merak ediliyor. Hollandalı oyuncu için devrede olan Bayern Münih, mevcut teklifini yükseltti.

İlk olarak Benjamin Pavard'ın da anlaşmaya dahil olacağı bir yol bulmak isteyen Bayern Münih, bu çabasında başarılı olamamıştı. Şimdi ise Sky Germany'ye göre Alman devi, 70 milyon Euro'luk bir bonservis önermeye hazırlanıyor.

Juventus'un 80 milyon Euro'luk talebi göz önünde bulundurulduğunda Bayern'in yeni teklifinin bonuslar ile birlikte anlaşmaya uygun olabileceği aktarılmakta.