Transfer haberi: Bayern Münih, Jules Kounde yarışına katıldı

Geçtiğimiz yaz da özellikle Chelsea'ye transferi bitme noktasına gelen Jules Kounde'nin yüksek ihtimalle artık bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Avrupa'nın önemli ekiplerinin kadrosuna katmak istediği Fransız savunmacı için son olarak Alman devi Bayern Münih de devreye girdi.

Barcelona, Chelsea ve Manchester United'ın kadroya katmak istediği Kounde için Bayern Münih de temaslara başlamış durumda. Radio Sevilla, Alman devinin oyuncunun bonservisi konusunda bilgi aldığını aktardı.

23 yaşındaki savunmacı için Sevilla'nın 60 milyon euro bonservis talep ettiği belirtilmekte.