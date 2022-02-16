Bayern Münih, yaz transfer döneminde savunma hattına bir takviye gerçekleştirmek istiyor. Bu doğrultuda Alman devi, hedefini Inter'den Alessandro Bastoni olarak belirledi.

Sport Mediaset'in haberine göre Bayern Münih, Alessandro Bastoni'yi yaz transfer döneminde kadrosuna katmak adına girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Inter ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki savunmacı ile Manchester United da ilgilenmekte.

Bu sezon Inter formasıyla toplam 29 maçta süre alan İtalyan savunmacı; 1 gol, 3 asistlik de skor katkısı sağladı.