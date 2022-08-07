Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi, bonservisinin bulunduğu Chelsea'ye dönmüştü. Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalsa da Belçikalı oyuncuya birçok takım talip olurken son olarak Rennes'in devreye girdiği belirtildi.

MediaFoot Marseille'in haberine göre 2014-16 sezonunda Marsilya forması da giyen Belçikalı golcünün yeni durağı Rennes olabilir. Chelsea tarafından kadroda düşünülmeyen Batshuayi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmışken yine takımdan ayrılabilir ve bu kez Fransa Ligue 1'e dönme ihtimali bulunuyor.

28 yaşındaki oyuncu ile özellikle Premier Lig'den de Everton ve Wolverhampton'ın ilgilendikleri belirtiliyor.