Chelsea'den ayrılması beklenen Michy Batshuayi'ye yeni talip İtalya'dan çıktı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve bu yaz transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Belçikalı golcü için İtalyan ekibi Salernitana devreye girdi.

Sky Sport'un haberine göre Salernitana, Batshuayi'yi kadrosuna katmak adına kulübü Chelsea ile görüşmelerde bulunuyor. İki kulüp, şu an için kiralamanın şartları konusunda anlaşma zemini arıyor.

Belçikalı golcünün Chelsea ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor fakat İngiliz ekibinin 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Chelsea, Batshuayi'nin kiralık anlaşmasına zorunlu satın alma opsiyonu eklemek isterken Salernitana ise opsiyonun zorunlu olmamasını talep ediyor.