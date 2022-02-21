Bu sezon Barcelona'nın A takımına yükselen Nico Gonzalez, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. 20 yaşındaki oyuncu ile İngiliz ekibi Manchester City ilgileniyor.

The Sun'ın haberine göre haftada sadece 10 bin Euro kazanan Nico Gonzalez, maaşına zam yapılmasını talep ediyor. Finansal sorunlarını hâlâ çözememiş Barcelona, bu konuda bir hamle yapamazken Manchester City'nin de durumu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Nico Gonzalez, yeni bir sözleşme imzalayamazsa City'nin yaz aylarında temaslarda bulunacağı aktarılmakta. Bu sezon Barcelona formasıyla LaLiga'de 21 maça çıkan genç oyuncu; 2 gol, 1 asistlik de skor katkısı sağladı.