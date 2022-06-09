Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, sağ beke bir ekleme yapmayı planlıyor. Sergino Dest'in ayrılması beklenirken Barcelona, yerine Shakhtar'dan Dodo transferini yapmak istiyor.

Sport'un haberine göre Barcelona, Dodo için girişimlere başlayacak. Shakhtar Donetsk ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun takımdaki belirsizlik nedeniyle ayrılmak isteyebileceği belirtiliyor.

Yarıda kalan sezonda Shakhtar forması altında 14 lig maçına çıkan Brezilyalı sağ bek, 4 asistlik de gol katkısı sağlamıştı.



