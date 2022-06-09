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Transfer haberi: Barcelona'dan Dodo hamlesi

Sergino Dest ile yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona, sağ bek için Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı oyuncusu Dodo ile ilgileniyor.

09 Haziran 2022, Perşembe 15:28 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Barcelona'dan Dodo hamlesi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, sağ beke bir ekleme yapmayı planlıyor. Sergino Dest'in ayrılması beklenirken Barcelona, yerine Shakhtar'dan Dodo transferini yapmak istiyor. 

Sport'un haberine göre Barcelona, Dodo için girişimlere başlayacak. Shakhtar Donetsk ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun takımdaki belirsizlik nedeniyle ayrılmak isteyebileceği belirtiliyor. 

Yarıda kalan sezonda Shakhtar forması altında 14 lig maçına çıkan Brezilyalı sağ bek, 4 asistlik de gol katkısı sağlamıştı. 


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