Liverpool'da takımın yıldızı Mohamed Salah'ın durumu belirsizliğini koruyor. Önümüzdeki sezonun sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatmayan Salah için birçok takım devredeyken son dönemde Barcelona'nın ismi öne çıkmaya başlamış durumda.

Mısırlı yıldız, bir süredir Liverpool ile yeni bir sözleşme adına görüşmelerini sürdürüyor. Takımda kalmak istediği düşünülse de henüz bir anlaşma sağlanamadı. Daily Mirror'ın haberine göre de Barcelona, bu yaz Mohamed Salah transferi için devreye girmeyi planlıyor.

Salah'ın önümüzdeki sezonun sonunda bitecek sözleşmesine rağmen Barcelona'nın bu yaz Mısırlı süperstarı kadrosuna katmak istemesinde Spotify ile yapılan yüksek tutarlı sponsorluk anlaşmasının etken olduğu belirtiliyor.