Barcelona, Brezilyalı kalecisi Neto ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Tecrübeli kaleci için Napoli iddiası gündeme gelmiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde ülkesi takımlarından Flamengo'ya transfer olacağı belirtilen Neto için İtalyanlar devreye girdi. Mundo Deportivo'nun haberine göre Napoli, Neto için girişimlere başlamış durumda.

33 yaşındaki Brezilyalı kalecinin Haziran 2023'e kadar Barcelona ile sözleşmesi olsa da Inaki Pena'nın da kaydettiği yükselişle bu yaz takımdan gönderilmesi bekleniyor.