Geride kalan sezonu Beşiktaş 'ta kiralık geçiren ve beklentilerin altında kalan Miralem Pjanic'in Barcelona'daki durumu merak ediliyor. Son haberlere göre Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, tecrübeli oyuncuya bir şans daha vermeyi planlıyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona'da Xavi, sezon öncesi hazırlıklarında Miralem Pjanic'in durumunu görmek istiyor. Pjanic'in 16 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamp kadrosunda yer alması bekleniyor.

Xavi'nin Pjanic'in verimli olup olamayacağına yönelik şans tanımasına rağmen iyi bir teklif gelmesi durumunda Bosna-Hersekli oyuncunun satılabileceği ifade ediliyor.