Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski'nin Barcelona'ya transfer olabileceği iddia edilmişti. Fakat İspanyol basınına göre Barcelona'nın bu transfer için bazı şüpheleri bulunuyor.

Robert Lewandowski, Ağustos ayında 34 yaşını dolduracak. Mundo Deportivo'ya göre de Barcelona, 34 yaşındaki bir oyuncu için yüksek bedel ödemeye pek hevesli değil.

Erling Haaland transferinin de mevcut ekonomik koşullarda imkansız olduğu belirtilirken Mohamed Salah, seçeneklerden en iyisi şeklinde ifade ediliyor.