Katalan devi Barcelona, yaz transfer dönemi adına çalışmalarını sürdürüyor. Uygun maliyetli takviyeler gerçekleştirmek isteyen Barcelona, Manchester United'da oynama süreleri düşen Eric Bailly ile ilgileniyor.

Daily Star'ın haberine göre Barcelona, Manchester United'da gözden düşmesi nedeniyle Eric Bailly transferini bitirmenin peşinde. Fildişi Sahili Millî Takımı forması da giyen Bailly, Espanyol altyapısında yetişmiş ve LaLiga'da Espanyol'un ardından Villarreal forması da giymişti.

Bu sezon Manchester United'da toplam 7 maçta 487 dakika süre alabilen Bailly'nin sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor.