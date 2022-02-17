Transfer haberi: Barcelona, Matthias Ginter ile ilgileniyor

Ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çeken ve yaz transfer döneminde kadro değişimini sürdürmeyi hedefleyen Barcelona, ekonomik koşullar nedeniyle önceliği sözleşmesi bitecek oyunculara vermiş durumda. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Borussia Mönchengladbach'tan Matthias Ginter oldu.

Bild gazetesinin haberine göre Barcelona, Ginter'i kadrosuna katmak istiyor. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor.

Almanya Millî Takımı formasını da giyen Ginter için Barcelona'nın yanı sıra Chelsea ve Juventus gibi güçlü ekiplerin de devrede oldukları aktarılmakta.