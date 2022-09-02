Avrupa'da transfer dönemini en aktif şekilde geçiren takımlardan Barcelona, önemli bir ismi daha kadrosuna kattı. Barcelona, Chelsea ile olan sözleşmesini fesheden Marcos Alonso'yu transfer ettiğini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada Marcos Alonso ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ve serbest kalma maddesinin de 50 milyon Euro olarak belirlendiği belirtildi.

Real Madrid altyapısından yetişen İspanyol sol bek; Bolton, Sunderland ve Fiorentina maceraları sonrasında 2016'da 23 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olmuştu.