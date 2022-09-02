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Transfer haberi: Barcelona, Marcos Alonso'yu kadrosuna kattığını açıkladı

Barcelona, Chelsea'den ayrılan İspanyol sol bek Marcos Alonso'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

02 Eylül 2022, Cuma 22:43 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Barcelona, Marcos Alonso'yu kadrosuna kattığını açıkladı

Avrupa'da transfer dönemini en aktif şekilde geçiren takımlardan Barcelona, önemli bir ismi daha kadrosuna kattı. Barcelona, Chelsea ile olan sözleşmesini fesheden Marcos Alonso'yu transfer ettiğini resmen açıkladı. 

Kulüpten yapılan resmi açıklamada Marcos Alonso ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ve serbest kalma maddesinin de 50 milyon Euro olarak belirlendiği belirtildi. 

Real Madrid altyapısından yetişen İspanyol sol bek; Bolton, Sunderland ve Fiorentina maceraları sonrasında 2016'da 23 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olmuştu. 

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