Ajax, yine önemli bir oyuncu satışı geliri elde etmeye hazırlanıyor. Hollanda ekibinin yıldızı Antony, Avrupa'nın en üst seviye takımlarının gözdesi haline gelmiş durumda.

Calciomercato'ya göre Brezilyalı yıldız ile PSG, Real Madrid, Juventus, Bayern Münih, Manchester United ve Barcelona ile ilgileniyor. Ajax, Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki yıldızını yüksek bir bonservis bedeliyle bırakmak istiyor.

Brezilya Millî Takımı'nın da önemli isimlerinden biri haline gelen Antony, 2020'de 15.75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sao Paulo'dan Ajax'a transfer olmuştu. Bu sezon Ajax formasıyla toplam 33 maça çıkan Brezilyalı yıldız; 12 gol, 10 asistlik skor katkısı sağlamış durumda.