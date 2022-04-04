MENÜ

Transfer haberi: Avrupa'nın devleri Antony için yarışıyor

Ajax'ın Brezilyalı yıldızı Antony, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinin başında geliyor. Avrupa'nın neredeyse tüm üst düzey ekipleri, Antony transfer için devredeler.

04 Nisan 2022, Pazartesi 10:24 Son Güncelleme:
- A +
Transfer haberi: Avrupa'nın devleri Antony için yarışıyor

Ajax, yine önemli bir oyuncu satışı geliri elde etmeye hazırlanıyor. Hollanda ekibinin yıldızı Antony, Avrupa'nın en üst seviye takımlarının gözdesi haline gelmiş durumda. 

Calciomercato'ya göre Brezilyalı yıldız ile PSG, Real Madrid, Juventus, Bayern Münih, Manchester United ve Barcelona ile ilgileniyor. Ajax, Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki yıldızını yüksek bir bonservis bedeliyle bırakmak istiyor. 

Brezilya Millî Takımı'nın da önemli isimlerinden biri haline gelen Antony, 2020'de 15.75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sao Paulo'dan Ajax'a transfer olmuştu. Bu sezon Ajax formasıyla toplam 33 maça çıkan Brezilyalı yıldız; 12 gol, 10 asistlik skor katkısı sağlamış durumda.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...