Geçtiğimiz yaz transfer döneminde PSG'ye gidişi çok konuşulan Georginio Wijnaldum, şu ana kadar sergilediği performansla beklentileri tam anlamıyla karşılayabilmiş değil. Sezon sonunda takımdan ayrılabileceği belirtilen Wijnaldum için İspanyol ekibi Atletico Madrid'in yanı sıra daha önce forma giydiği İngiltere'den ekiplerin de devreye girdikleri belirtiliyor.

Calciomercato'nun haberine göre Aston Villa, West Ham ve eski takımı Newcastle; Wijnaldum'u kadroya katmak isteyen 3 Premier Lig ekibi... İspanya'dan da Atletico Madrid'in ilgisi sürüyor.

PSG ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Wijnaldum; bu sezon çıktığı toplam 27 maçta 3 gol, 2 asistlik de hücum katkısı sağladı.