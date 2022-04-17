İspanya'da Atletico Madrid, LaLiga içerisinden önemli bir transferi hedefliyor. Madrid ekibinin Real Betis forması giyen Nabil Fekir ile ilgilendiği belirtilmekte.

Fichajes, Atletico Madrid'in Fekir'i kadrosuna katmak istediğini aktarırken Diego Simeone'nin bu transfer adına istekli olduğu ifade ediliyor. Arjantinli teknik adamın Fekir'i çok beğendiği ve kadrosunda görmek istediği iddia edilmekte.

2019'da sürpriz şekilde Olympique Lyon'dan 19.75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Real Betis'e transfer olan Fekir, bu sezon takımıyla çıktığı toplam 40 maçta 10 gol, 9 asistlik skor katkısı sağlamış durumda.