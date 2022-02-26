Geçtiğimiz yaz, Liverpool ile biten sözleşmesi sonrası PSG'ye transfer olan Georginio Wijnaldum'un bu yaz Fransız ekibinden ayrılabileceği belirtiliyor. Hollandalı oyuncu için Atletico Madrid'in devreye girdiği aktarılmakta.

Calciomercato'nun haberine göre Atletico Madrid, 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Wijnaldum için ilk teklifin kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Atletico Madrid'in bu transfer adına 15 milyon Euro'luk bir teklif yapabileceği ifade ediliyor.

Hollandalı yıldız, Haziran 2024'e kadar sözleşmesinin bulunduğu PSG ile bu sezon toplam 27 maça çıkarken 3 gol, 2 asistlik skor katkısında bulundu.