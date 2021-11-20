LaLiga'nın devleri Chelsea'nin İspanyol oyuncusu Cesar Azpilicueta'nın transferinde karşı karşıya... Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği Azpilicueta için Atletico Madrid'in de devreye girdiği ifade ediliyor.

Todofichajes'in haberine göre Barcelona, Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cesar Azpilicueta'yı transfer etmek isterken Atletico Madrid de oyuncuyu kadrosuna katmakla ilgileniyor.

Chelsea'nin 32 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllık sözleşme önermek istediği fakat İspanyol oyuncunun 2-3 yıl süreli bir kontrat talep ettiği aktarılmakta. Sezon sonu için kararı netleşmiş olmasa da bu sezon Chelsea formasıyla 13 maça çıkan Azpilicueta'nın en azından sezonu İngiltere'de bitirmek istediği aktarıldı.