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Transfer haberi: Arthur Melo, Arsenal yolunda

Juventus'un Brezilyalı orta sahası Arthur Melo'nun kendisini kadroya katmak isteyen Arsenal ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

14 Nisan 2022, Perşembe 12:17 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Arthur Melo, Arsenal yolunda

İtalyan devi Juventus'ta Arthur Melo, Premier Lig yolunda... Brezilyalı oyuncunun Arsenal ile görüşmelerde bulunduğu aktarılmakta. 

Ara transfer döneminde Juventus'ta kalan Arthur'un hâlâ oyun süresinden memnun olmadığı ve ayrılmak istediği belirtiliyor. TMW'nin haberine göre Brezilyalı oyuncunun Premier Lig'e transfer olma ihtimali yüksek. 

Oyuncunun yakın çevresinde kendisini kadroya katmak isteyen Arsenal ile görüşmeler yürütüldüğü ve İngiliz ekibinin Arthur için resmî teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor. 

25 yaşındaki orta saha, bu sezon Juventus formasıyla Serie A'da çıktığı toplam 18 maçta 887 dakika süre alabildi. 

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