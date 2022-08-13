Transfer haberi: Artem Dzyuba için Başakşehir iddiası

Zenit St. Petersburg'daki sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Artem Dzyuba'nın yeni takımı konusundaki merak sürüyor. Transfer döneminin başından bu yana yurt dışında oynamak istediği belirtilen Rus oyuncu için en uygun adres olarak Türkiye gösteriliyordu. Şimdi ise Süper Lig'den Başakşehir'in kendisiyle ilgilendiği iddiaları ortaya atıldı.

Artem Dzyuba için daha önce özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları gündeme gelmişti. Transfer döneminde Konyaspor'un da oyuncuyla ilgilendiği aktarılmaktaydı. Son olarak ise Başakşehir'in temaslarda bulunduğu ifade edildi.

Zenit'in eski oyuncusundan açıklama

Zenit St. Petersburg'un eski savunmacılarından Konstantin Lepekhin, gündeme gelen Artem Dzyuba - Başakşehir iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Sports Daily'de yer alan açıklamalarda Lepekhin, "Bana göre Başakşehir, Dzyuba için oldukça iyi bir seçenek. Hala futbol oynama motivasyonuna sahip ve kendini Avrupa arenasında göstermek isteyen biri için de genel olarak harika bir yol. Türkiye, lig seviyesi açısından Rusya'dan aşağıda değil" ifadelerini kullandı.

Başakşehir'den yalanlama

Dzyuba'nın transferine ilişkin iddialara Başakşehir cephesinden de cevap geldi. Başakşehir'in medya ve iletişim sorumlusu Gökhan Yılmaz; Sport24'e yaptığı açıklamada, "Bu doğru değil. Dzyuba'yı kadromuza katmakla ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı.