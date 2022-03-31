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Transfer haberi: Arsenal'den Lautaro Martinez atağı

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Inter'in Arjantinli forveti Lautaro Martinez'in transferi adına Atletico Madrid ile bir yarışa girmiş durumda.

31 Mart 2022, Perşembe 11:48 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Arsenal'den Lautaro Martinez atağı

Arsenal, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken hücum hattı için hedefini belilermiş durumda. İtalya'daki haberler Arsenal'in Inter forması giyen Lautaro Martinez için devrede olduğunu belirtiyor. 

Calciomercato'nun haberine göre Arsenal ve İspanyol ekibi Atletico Madrid, Arjantinli golcünün transferi adına bir yarış halindeler. Lautaro Martinez'in ismi geçtiğimiz yaz da Arsenal ile anılmıştı fakat İtalya'da kalan Arjantinli yıldız, Inter ile 2026'ya kadar yeni bir sözleşme imzalamıştı. 

Bu yaz ise Lautaro Martinez'in ayrılık hazırlığında olduğu ifade ediliyor. 

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