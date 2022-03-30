Arsenal'de sezon içinde performansı yükselen Alexandre Lacazette'in durumu merak ediliyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fransız golcünün takımdan ayrılması beklenirken Arsenal'in yeniden devreye girdiği aktarılıyor.

The Sun'ın haberine göre Barcelona ve eski takımı Lyon'un ilgisi sonrası Arsenal, Lacazette'i bedelsiz kaybetmek istemediğinden kısa süreli bir sözleşme önermeyi planlıyor. Bunun Lacazette cephesinde nasıl değerlendirileceği ise belirsiz.

Fransız golcü, Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin transfer listesinde kendine yer bulmuş durumda. Eski takım arkadaşı Pierre-Emerick Aubameyang ile yeniden buluşma ihtimali bulunuyor. Barcelona'nın yanı sıra eski takımı Lyon da devrede ki kendisiyle ilgilendiklerini başkan Jean-Michel Aulas da açıklamıştı.