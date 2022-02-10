İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, uzun süredir transfer söylentilerinde adı anılan Feyenoord forması giyen millî yıldızımız Orkun Kökçü'nün transferini bitirmek istiyor. Sezonu ilk 4 içinde tamamlama hedefindeki Arsenal, şimdiden yaz transfer dönemi çalışmalarına başlamış durumda.

Team Talk'un haberine göre çalışmalara başlayan Arsenal'in hedefindeki ilk isim Feyenoord'dan Orkun Kökçü... Hollanda ekibi ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Orkun Kökçü'nün yüksek bir bonservis ile Arsenal'e gidebileceği aktarılmakta.

Bu sezon Hollanda Eredivisie'de Feyenoord formasıyla 21 maça çıkan millî oyuncumuz; bu maçlarda 4 gol, 6 asistlik hücum katkısı sağladı. Orkun Kökçü, Eredivisie'de Ocak ayının oyuncusu olmayı da başarmıştı.