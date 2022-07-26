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Transfer haberi: Arsenal'dan Cody Gakpo için teklif hazırlığı

Premier Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeye hazırlanan Arsenal, PSV Eindhoven'ın yıldızı Cody Gakpo için bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

26 Temmuz 2022, Salı 12:32 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Arsenal'dan Cody Gakpo için teklif hazırlığı

Yaptığı transferler ile yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Arsenal, çalışmalarını sürdürüyor. Premier Lig ekibi, PSV Eindhoven'ın yıldızı Cody Gakpo ile ilgileniyor. 

Voetbal Football'a göre Arsenal, Cody Gakpo'yu kadrosuna katmak adına bir teklif sunmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki oyuncunun PSV ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Hollandalı yıldız için PSV'nin 45 milyon Euro düzeyinde bir bonservis talep etmesi bekleniyor. 

Cody Gakpo, geçtiğimiz sezon PSV ile çıktığı toplam 46 maçta 21 gol, 15 asistle yıldızlaşmıştı. 

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