Arsenal, yeni sezona iddialı girmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Londra ekibi, son olarak Gabriel Jesus'u kadrosuna kattığı Manchester City'den Oleksandr Zinchenko ile de ilgileniyor.

The Athletic'in haberine göre sol kanadı güçlendirmek isteyen Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın bu anlamda ilk seçeneği Manchester City'den Oleksandr Zinchenko...

Manchester City ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin 45 milyon Euro düzeyinde olması bekleniyor.