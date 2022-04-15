Romelu Lukaku'nın ikinci Chelsea dönemi beklentilerin altında kaldı ve kısa süre içerisinde sona erme ihtimali bulunuyor. Chelsea'de gözden düşen Belçikalı yıldız için eski hocası Antonio Conte, devreye girmiş durumda.

La Repubblica'nın haberine göre Tottenham, Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak ile ilgileniyor. Geçtiğimiz yaz 113 milyon Euro bonservis bedeliyle Inter'den Chelsea'ye transfer olan Lukaku, beklentileri karşılayamazken Tuchel'in sisteminde tamamen gözden düştü.

Belçikalı golcünün Inter'e dönüşü gündeme gelmişti ki bunun yanı sıra Inter döneminde Serie A şampiyonluğu yaşadıkları hocası Antonio Conte ile Tottenham'da yeniden bir araya gelmeleri de ihtimal dahilinde.

Bu sezon Chelsea formasıyla Premier Lig'de 20 maça çıkan Romelu Lukaku; 5 gol, 1 asistlik skor katkısı yapabildi.