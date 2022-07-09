Angers ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Stephane Bahoken'in transferi için Ankaragücü, uzun süredir uğraş veriyordu. Şimdi Fransız golcüye Süper Lig 'den Sivasspor da talip oldu.

RMC Sport'tan Loic Tanzi, oyuncunun durumuna ilişkin bilgileri paylaştı. Bahoken'in iki hafta önce tesislerini gezdiği Ankaragücü'nün teklifini hâlâ düşündüğünü belirtirken Sivasspor'un da kendisini kadroya katmak için devreye girdiğini aktardı.

30 yaşındaki golcüye Körfez ülkelerinden de teklif geldiği belirtilirken bir Fransa Ligue 1 takımının da listesinde yer aldığı ifade edildi.