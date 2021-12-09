Transfer haberi: Andreas Christensen için Milan devrede

Chelsea'nin savunma hattında sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu merak edilirken bu isimlerden olan Andreas Christensen'in devre arasında takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. İngiliz ekibi ile sözleşmesini hala uzatmayan Danimarkalı savunmacı için İtalya'dan Milan'ın devreye girdiği aktarılmakta.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, devre arasında Christensen için bir hamle yapmayı planlıyor. Simon Kjaer'in sakatlığı nedeniyle bir stoper takviyesi yapmak isteyen Milan, bu sezon şu ana kadar Chelsea ile 15 maçta forma giyen 25 yaşındaki savunmacı Christensen'i kadrosuna katmak istiyor.



