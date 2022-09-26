Everton'da bu sezon şans bulamayan Allan'ın yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Brezilyalı orta saha, Al Wahda'ya imza attı.

Bonservisiyle transfer edilen Alan, iki yıllık sözleşmeye imza atarken takıma katılmaktan duyduğu mutluluğu ve Al Wahda formasıyla başarılı olma arzusunu dile getirdi.

31 yaşındaki başarılı orta saha, 2020'de 23.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'den Everton kadrosuna katılmıştı. İngiliz ekibinin önemli isimlerinden biri haline gelse de bu sezon Frank Lampard'ın takımında şans bulamamıştı. Everton'da bu sezon dakika alamayan Allan, kariyerine Al Wahda formasıyla devam edecek.