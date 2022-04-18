Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de Alexandre Lacazette'in sözleşmesinde sona geliniyor. Eski takımı Lyon başta olmak üzere birçok takımın transfer listesinde yer alan Fransız golcü, bu anlamda görüşmelerini sürdürdüğünü açıkladı.

Canal Plus'ya açıklamalarda bulunan Lacazette, "Birçok kulüple görüşme halindeyim. Tekliflere açığım. Ayrıldığım günden bu yana Lyon ile olan bağlarımı hiç kesmedim. Yılda 1-2 kez sağlık ekibini görmek adına kulübe uğramaya çalışıyorum çünkü çok yakınız. Lyon da serbest kalacağımı biliyor. Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayalı uzun zaman oldu ki bunu özlüyorum" ifadelerini kullandı.

Alexandre Lacazette, 2017'de 53 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Olympique Lyon'dan Arsenal'e transfer olmuştu. Bu sezon içerisinde rolü artarak önemli katkılar veren 30 yaşındaki forvet; çıktığı 31 maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.