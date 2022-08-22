Süper Lig'i gol kralı olarak tamamladığı 2019-20 sezonu sonrası Alexander Sörloth'a Türk kulüplerinin ilgisi bitmiyor. Fenerbahçe ve eski takımı Trabzonspor 'un transfer etmek istediği belirtilen Norveçli golcünün ise Türkiye seçeneğine sıcak bakmadığı ifade edildi.

Türkiye'ye transfer olmak istemiyor

Leipzig'in teknik direktörü Domenico Tedesco, temmuz ayı ortasında Sörloth'a bir şans vermeyi planlasa da Timo Werner'in de gelişiyle Norveçli oyuncunun forma giyme şansı azaldı. Kicker'a göre Sörloth için Türkiye'den teklifler geldi fakat Norveçli oyuncunun Türkiye'ye gitmek istemediği belirtildi.

Sörloth'un kariyerini Bundesliga'da sürdürmek istediği aktarılırken bu doğrultuda en güçlü aday olarak Borussia Mönchengladbach gösteriliyor.

Trabzonspor ile oldukça başarılı geçen 2019-20 sezonu sonrası Leipzig'e transfer olan Sörloth, Bundesliga'da geçirdiği ilk sezonda beklentileri karşılayamazken 2021-22 sezonu için Real Sociedad'a kiralanmıştı. Şimdi ise Sörloth'un yine Leipzig dışında bir takımda sezonu geçirmesi bekleniyor.