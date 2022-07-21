Barcelona'nın hücum rotasyonundaki isimlerden Martin Braithwaite'in Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunsa da yeni sezonda şans bulmasının güç olması nedeniyle takımdan ayrılması bekleniyor. İspanya'dan talipleri olan forvet için Hollanda'dan Ajax da devreye girdi.

İspanya'da Celta Vigo ve Valencia gibi takımların ilgilendiği belirtilen Danimarkalı forvet için son iddia Marca'dan geldi. Ajax'ın 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Ajax'ın transfer adına kısa süre içerisinde görüşmelere başlayacağı ifade ediliyor.