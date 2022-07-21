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Transfer haberi: Ajax'tan Martin Braithwaite atağı

Barcelona'nın yeni sezon kadrosunda şans bulması zor gözüken isimlerden Martin Braithwaite için Hollanda ekibi Ajax devreye girdi. 

21 Temmuz 2022, Perşembe 10:58 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Ajax'tan Martin Braithwaite atağı

Barcelona'nın hücum rotasyonundaki isimlerden Martin Braithwaite'in Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunsa da yeni sezonda şans bulmasının güç olması nedeniyle takımdan ayrılması bekleniyor. İspanya'dan talipleri olan forvet için Hollanda'dan Ajax da devreye girdi. 

İspanya'da Celta Vigo ve Valencia gibi takımların ilgilendiği belirtilen Danimarkalı forvet için son iddia Marca'dan geldi. Ajax'ın 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. 

Ajax'ın transfer adına kısa süre içerisinde görüşmelere başlayacağı ifade ediliyor. 

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