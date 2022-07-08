Ajax, uzun süredir uğraş verdiği transferde mutlu sona ulaştı. Hollanda ekibi, Tottenham'dan Steven Bergwijn'ı kadrosuna kattı.

Bergwijn ile Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı açıklandı. Ajax, bu transfer için Tottenham'a 31.25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Futbola ilk olarak Ajax altyapısında başlayan Bergwijn, sonrasında PSV'nin altyapısına geçmiş ve orada profesyonel olmuştu. Ocak 2020'de ise PSV'den ayrılarak Tottenham kadrosuna katılan Bergwijn, yeni anlaşması ile Hollanda'ya döndü.