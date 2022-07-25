Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sonuna gelerek serbest kalan Domagoj Vida, kısa süre içerisinde Yunanistan'a transfer olabilir. Bir süredir Hırvat stoper ile ilgilenen AEK, yeni teklifini iletti.

Yunan basınından Sportime'ın haberine göre AEK, Vida'ya yıllık 1.6 milyon Euro seviyesinde bir ücret önderdi. İmza parası ve 1 yıllık opsiyon içeren anlaşmanın mali anlamda takımdaki en yüklü kontrat olacağı belirtiliyor.

Tecrübeli oyuncunun daha yüksek ücretli bir teklif almazsa gün içinde AEK ile anlaşma sağlayıp salı günü imza için Atina'da olabileceği ifade ediliyor.