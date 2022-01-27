Ara transfer döneminde savunmanın göbeğine bir takviye yapmak isteyen Lacivert-Mavililer’de gündeme flaş bir isim geldi. Güney ekibi, Krasnodar’ın tecrübeli defans oyuncusu Uros Spajic’i renklerine bağlamak için harekete geçti. Kulübüyle sözleşmesi fesh olan Sırp Milli Takım oyuncusuyla büyük ölçüde anlaşmaya varılırken menaceriyle son pürüzlerin giderilmesi adına görüşmelerin devam ettiği vurgulandı. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın da takıma kazandırmayı çok istediği Spajic’in transferinin birkaç güne kadar netleşmesi bekleniyor. Bonservisi elinde olan futbolcuya Avrupa’dan da teklifler olduğu ifade ediliyor.