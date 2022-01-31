Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, üst üste 3 maç kazanarak bir çıkış yakalamışken ara transfer dönemi bitmeden kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe 'den Allahyar Sayyadmanesh'in transferini resmen açıklamaya hazırlanan Hull City, Premier Lig ekibi Brentford'un golcüsü Marcus Forss'u da kadroya katmanın peşinde...

Football Insider'a göre Marcus Forss ile ilgilenen birçok takım arasında Hull City de yer alıyor. Brentford, Premier Lig'de fazla şans bulamayan Forss'un kiralık olarak gidişine sıcak bakıyor.

Bu sezon Brentford ile 7 Premier Lig maçında 203 dakika süre alabilen Finlandiyalı oyuncu, Lig Kupası ve FA Cup maçlarında etkili bir performans ortaya koymayı başardı. Toplamda 12 maça çıkan Forss; 6 gol, 2 asistlik katkı sağladı.