trabzonspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Trabzonspor 'da izin bitti idman vakti

Bordo-Mavililer, Dünya Kupası arasında yoğun tempoda çalışırken teknik direktör Abdullah Avcı dün takıma izin vermişti. Fırtına, 21 Aralık Çarşamba günü Samsunspor’la Türkiye Kupası’nda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yeniden başlayacak. Avcı, 1.Lig ekibine karşı ideal 11’e yakın bir kadro sürmeyi düşünüyor. Bu mücadele aynı zamanda Fenerbahçe derbisinin provası olacak.

Trabzonspor’da kritik gün

Trabzonspor’da yıllık olağan genel kurul toplantısı bugün saat 10.00’da başlayacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunun tam kadro şekilde salonda olması bekleniyor. Genel kurulda mali ve idari yönden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verilecek, aynı zamanda gelecek yılın bütçesi için yetki istenecek. Özellikle şampiyonluk sonrası kulübünün ekonomik durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiler, üyelerle paylaşılacak.

Ankaragücü’nün gözü Yusuf’ta

Ocak ayında Trabzonspor’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yusuf Erdoğan’ın talipleri artıyor. Tecrübeli kanat oyuncusu için Kasımpaşa’nın ardından Ankaragücü de devrede. Başkent ekibinin, Yusuf’un menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Bordo- Mavili kulüp, Yusuf’un ayrılığı konusunda oyuncuya kolaylık sağlayacak. Ara dönemde Kerem Şen, Taha Altıkardeş gibi gençlerinde kiralanması bekleniyor.

Dimitrios’a yeni kontrat

Yunan medyasının sezon öncesinde Trabzonspor’a yazdığı Dimitrios Kourbelis, kulübüyle sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda Panathinaikos’la kontratı bitecek olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna, 3 yıllık yeni mukavele önerildiği belirtildi. Yunan basını, Panathinaikos’un kaptanı için Trabzonspor’un senelik 1 milyon Euro garanti ücreti gözden çıkardığını belirtmişti.

Kupa biletleri satışa çıktı

Trabzonspor’da Samsunspor maçının biletleri dün öğlen saatlerinde satışa çıktı. Çarşamba günü saat 19.00’da Akyazı Stadı’nda oynanacak Türkiye Kupası 5. Eleme Turu karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde:

Kale arkası: 40 TL,

Fırtına: 45 TL,

Doğu: 50 TL,

Batı: 60 TL,

VİP Silver:100 TL,

VİPGold:150 TL,

VİPPlatinum:200TL,

Misafirtakım:50TL.



