Transfer döneminde en çok Mesut Özil konuşuldu

Sarı-Lacivertliler, müthiş bir transfer operasyonuyla ‘imkansız’ olarak görülen bir iş başardı; Mesut Özil’e 3.5 yıllık imza attırdı. Bu transfer, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Mesut’un imza törenine onlarca yabancı basın mensubu katıldı. 32 yaşındaki yıldız, Türkiye’de transfer döneminde açık ara farkla en çok konuşulan isim oldu. Ajans Press’in verilerine göre 5 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Mesut Özil yazılı, görsel ve internet medyasında tam 28 bin 422 habere konu olarak en yakın rakibini ikiye katlayıp, açık ara farkla zirvede yer aldı.

İkinci sıra İrfan’ın

Transfer döneminin en çok konuşulan ikinci ismi de Fenerbahçe’nin bir başka yıldızı İrfan Can Kahveci oldu. Galatasaray’ın da çok istediği Milli futbolcuyla ilgili 14 bin 569 haber yapıldı. Galatasaray’a 3. kez imza atan Henry Onyekuru hakkında 8 bin 399, Trabzonspor’un Alanya’dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas’la ilgili olarak ise 5 bin 93 haber yapıldı.



