2022/23 yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği dönemle ilgili açıklama TFF'den geldi. Başta Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarı olmak üzere futbolseverlerin Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2022 yaz transfer ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? sorularının yanıtları da belli oldu.

Transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek?

Futbolda "yaz transfer" olarak adlandırılan 2022-2023 sezonu ilk transfer ve tescil dönemi 17 Haziran Cuma günü resmen başlayacak, 8 Eylül Perşembe günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te tamamlanacak.









2023/23 sezonu Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3 Lig ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2022-2023 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.

TFF 2. Lig'de müsabakalar 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek. TFF 3. Lig'de ise karşılaşmalar 3-4 Eylül 2022 tarihinden itibaren oynanacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te bitecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.