Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve TFF 3. Lig'de ilk yarılar sona erdi. Liglerde ilk yarı maratonu nefesleri keserken gözler şimdi transfer dönemine çevrildi. Ara transferin ilk hamlesi ise Trabzonspor 'dan geldi. Karadeniz ekibi, Jean Evrard Kouassi'yi kadrosuna katarken diğer takımların da transfer dönemini bir hayli geçirmesi bekleniyor. Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2022 Ara transfer ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? sorularının yanıtları haberimizde.

Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2022 Ara transfer ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği ara transfer dönemi 12 Ocak 2022'de başlayacak, 8 Şubat 2022'de sona erecek. Takımlar, 8 Şubat Salı günü saat 00.00'a kadar kadrolarına yeni transferleri ekleyebilecek.

Süper Lig'de 2. yarı ne zaman başlayacak?

19 haftası geride kalan Süper Lig'de Trabzonspor, 46 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 2. yarının perdesini de Karadeniz ekibi açacak. Ligde 2021/22 sezonunun 2. yarısı 7 Ocak Cuma günü oynanacak Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 2. yarı ne zaman başlayacak?

Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi Ümraniyespor lider tamamladı. Ligin 2. yarısı, 8 Ocak Cumartesi günü oynanacak Bandırmaspor- Denizlispor ve Ümraniyespor-Kocaliespor maçlarıyla başlayacak.

TFF 2. Lig'de 2. yarı ne zaman başlayacak?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor liderlik koltuğunda. Beyaz Grup'ta 2. yarı 16 Ocak Pazar günü başlayacak. Kırmızı Grup'ta ise 2. yarı 15 Ocak Cumartesi günü start alacak.

TFF 3. Lig'de 2. yarı ne zaman başlayacak?

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Batman Petrol Spor, 2. Grup'ta Düzcespor, 3. Grup'ta ise Fethiyespor lider konumda. 1. ve 2. Grup 15 Ocak Cumartesi günü başlayacak. 3. Grup'ta ise heyecan 16 Ocak Pazar günü devam edecek.