Transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ara transfer dönemi ne zaman?

Süper Lig'de ilk devrenin sona ermesiyle gözler ara transfer dönemine çevrildi. İlk devreyi 16 puan ile 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de "11.9 milyon Euro bütçemiz var" diyen başkan Ali Koç'un bu rakamı şahsi çabaları ile 30 milyon Euro'ya çıkarıp ara transfer döneminde en az 3 yıldız alacağı iddia edildi.

Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ara transfer dönemi 4 Ocak 2019 Perşembe günü başlayacak. 28 gün sürecek ara transfer dönemi 31 Ocak 2019 Çarşamba günü ise sona erecek.

Avrupa Liglerinde ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?

İspanya 2 Ocak - 1 Şubat

Almanya 2 Ocak - 1 Şubat

Fransa 2 Ocak - 1 Şubat

İngiltere 2 Ocak - 1 Şubat

İtalya 3 Ocak- 1 Şubat

'Fenerbahçe transferde gözünü karartacak'

Başkan Ali Koç, finansal fair play kriterleri gereğince sarı-lacivertlilerin devre arasında 11,9 milyon avroluk bütçesinin bulunduğunu ancak kulübün bu kurala uyamayacağını dile getirmişti.

Kulübün bu kurallara uyması için bu sene 60 milyon avro kar etmesi gerektiğini ve bunun mümkün olmadığını vurgulayan Koç, "Daha evvel de ifade ettiğim gibi biz ağzımızla kuş tutsak finansal fair play kurallarına uyamayacağız. Bunu UEFA nasıl yorumlayacak göreceğiz. Finansal fair play, Türk kulüpleri üzerinde arzu ettiği başarıyı sağlayamamıştır ama Türkiye, Avrupa kupaları dışında kalmamalı." ifadelerini kullanmıştı.

Transfer konusunda "Gözümüzü karartacağız." diyen Ali Koç, şunları kaydetmişti:

"Gözümüzü karartmak şöyle; belki de Avrupa'ya gitmektense önümüzdeki yıl şampiyon olacak kadroyu kurmak amacımız olacak. Hiçbir harcama yapmasak da biz bugün finansal fair play'i yerine getiremiyoruz. Yaş ortalamamızı azaltabildik ve asgari maaş ortalamalarını indirmek istiyorduk. Önümüzdeki sezon 14 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Adımlar atarken bu iki kriteri göz önünde bulunduruyoruz. Devre arasında da elden çıkartacağımız oyuncular olacaktır, onlar da maaş yükünü azaltacaktır. Tüm bunları dengeleyerek, belirlediğimiz pozisyon ve isimleri hocamıza sunacağız. Hep beraber nihai kararımızı vereceğiz."