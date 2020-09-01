TRANSFER | Arsenal, Gabriel Magalhaes transferini açıkladı

Arsenal, Chelsea'den ayrılan Willian'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattıktan sonra ikinci transferini de yaptı. Topçular, Lille’den Gabriel'i 26 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı, 22 yaşındaki Brezilyalı stoperle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerine ülkesinin Avai takımında başlayan Gabriel, 2017’de Lille’e transfer olmuştu. Daha sonra Fransa’nın Troyes ve Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb ekiplerinde kiralık olarak oynayan Gabriel, geçen sezon Lille formasıyla 34 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.